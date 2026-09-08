Зимний пакет поддержки для Украины: Зеленский о Patriot и кто поможет

Зеленский о Patriot и о зимнем пакете помощи / © Офис президента Украины

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Ключевым приоритетом Украины в преддверии зимы является обеспечение страны специальным зимним пакетом помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 8 сентября.

Зеленский о приоритете Украины к зиме

Особое внимание Зеленский уделил вопросу поставок систем противовоздушной обороны. По его словам, диалог по получению лицензий на Patriot продолжается как на самом высоком политическом уровне, так и между профильными командами и производителями оборонного вооружения.

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«О лицензиях (на Patriot — ред.) мы говорим напрямую с президентом Трампом, а также говорят наши команды, и на уровне производителей тоже есть диалог. Хочется всегда ускорить процесс, но процесс идет», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что, хотя со стороны американского лидера и есть позитивный сигнал, Украина должна сосредоточиться на неотложных потребностях холодного сезона. Всем партнерам Зеленский подчеркнул, что приоритетом Украины является зимний пакет помощи.

Его обсудят в ходе переговоров с премьер-министром Норвегии. В то же время, аналогичных договоренностей уже удалось достичь с Великобританией во время визита ее нового премьер-министра Энди Бернема в Киев.

«И я хочу его поблагодарить сегодня, лично его и правительство, и всех британцев. Сегодня он озвучил, что Британия поддержит и выделит на зимний пакет для Украины 100 миллионов фунтов, то есть 135 миллионов долларов США именно на Patriot», — подытожил Владимир Зеленский.

Зеленский о визите американцев в Киев

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву стороны приблизились к новому трехстороннему формату переговоров с участием Украины, США и России.

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Глава государства подчеркнул, что американская сторона впервые помогла разблокировать этот процесс, а сам визит стал тому подтверждением. Зеленский отметил, что сейчас детали договоренностей не разглашаются до завершения подготовительной работы.

Трехстороннюю встречу планируется подготовить и провести осенью, желательно уже в сентябре, если все стороны согласятся. Среди возможных площадок для ее проведения рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария и Турция.

Кроме того, президент сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в 20 числах сентября. Во время этого разговора он планирует поднять вопросы, ранее обсуждавшиеся с американскими представителями, и рассчитывает на положительный результат.

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