"Хочу, чтобы он мог стоять хоть 10 секунд": мама мальчика с ДЦП потеряла все, но сумела открыть бизнес "с нуля"

Елена потеряла престижную работу и была вынуждена покинуть свой дом ради лечения сына. За полугодовую реабилитацию ей придется заплатить почти миллион гривен, но женщина не опустила руки и основала свое маленькое дело.

С момента рождения сына прошло уже 14 лет, но Елена до сих пор не может без слез вспоминать, как спасала от смерти своего крошечного младенца. Женщина родила ребенка на 5 месяце беременности и все те реанимации, через которые был вынужден пройти ее еще толком не окрепший малыш, вспоминает с длинными паузами, чтобы сдержать эмоции от горьких воспоминаний. Елена говорит — думала, что уже все забыла, но материнское сердце напоминает свое.

Спасенному мальчику сегодня 14, но мать и дальше продолжает бороться за его жизнь, правда, уже полноценную. Чтобы поставить сына на ноги, Елена покинула дом, престижную работу и переехала из Николаева в Трускавец. Там она нашла лучшее место для лечения сына. Но реабилитация очень дорогостоящая. Но женщина не опускает руки и даже основала свое небольшое дело — она собирает травы, грибы, делает варенье и продает через интернет. А все средства отдает на лечение сына Богуслава.

Как женщине удалось не упасть духом и еще основать свой собственный бизнес и сколько денег сегодня нужно для реабилитации ее сына с ДЦП, Елена рассказала ТСН.ua.

"Раньше мы ездили на лечение в Трускавец, но как только мы приезжали, он болел. У таких детей, даже если они проходят очень хорошую реабилитацию, а потом болеют, то все сводится на нет и сказывается на их состоянии. К тому же в Николаеве ему не очень хорошо подходил климат. У него постоянно были бронхиты, он очень часто болел. Здесь ему гораздо лучше. Поэтому мы остались, потому что его нужно было лечить, и не было смысла ездить", — рассказывает Елена.

Богуслав возле одного из медицинских центров на Тернопольщине, фото/Елена Чудина

У женщины в Николаеве была прибыльная работа, но ее пришлось оставить, а все сбережения потратила на постоянное лечение сына. Но изнурительные для Богуслава реабилитации не всегда давали положительный эффект, иногда мальчику даже становилось еще хуже. Поэтому, найдя в Трускавце соответствующую методику лечения и реабилитационный центр, женщина окончательно переехала туда.

"Мы переехали в Трускавец в 2015 году. Мне очень понравилось, что здесь нам сделали такое тестирование, где нигде до этого не делали. Ему дали 100 заданий и он должен был сделать примерно 100 различных движений. Может ли он стоять, может ли поднять руку вверх, вниз, то есть, что он может сделать и как он может это сделать. На базе этой информации терапевт делает выводы, что ему хорошо удается, а что нет, и мы работаем над этим", — рассказывает Елена.

Сегодня с Богуславом работают тренеры, реабилитологи и психологи, которые помогают ему справиться со страхом упасть без поддержки близких.

"Меня спросили, что я ожидаю от реабилитации, я сказала, что хотела бы, чтобы он мог хотя бы 5-10 секунд стоять, просто самостоятельно стоять без поддержки и сделать 5 шагов", — рассказывает мать мальчика.

Приветствую, друзья и знакомые! ❤️ Многие из вас меня давно знают, вы знаете, что для того чтобы лечить сына мы переехали в ... Опубликовано Olena Chudina понедельник, 19 апреля 2021

14-летний Богуслав мечтает стать актером и мультипликатором. Мальчик ежедневно усердно работает над собой, его распорядок плотно расписан. Он делает зарядку, посещает массажи, занимается с тренером, выполняет упражнения в бассейне, ведь именно в воде ему удается ходить. Также он посещает эрготерапию, где его учат писать.

"Он практически все время на занятиях, а как приходит, читает книгу или что-то смотрит. Времени на другое уже нет. Специалисты говорят, что мы уже прошли очень хороший путь, на самом деле была сделана очень большая работа, но нужно и дальше работать. Сюда он приехал на коляске, сейчас у нас ее нет, потому что он ходит на ходунках. Только между процедурами в разных кабинетах его перемещают на коляске, чтобы у него оставались силы на занятия, потому что он очень устает", — рассказывает Елена.

Лечение хоть и эффективное, но очень дорогое, говорит женщина. Один день проживания в реабилитационном центре стоит более 4 тысяч гривен, а если с сыном остается мать, то ей приходится доплатить еще на тысячу гривен больше. В целом в центре реабилитации говорят, что чтобы получить желаемый эффект, нужно пройти полугодовую реабилитацию, а это около миллиона гривен. Такая сумма просто неподъемная для семьи.

Но женщина не сдается, она ищет помощи у неравнодушных и даже начала собственный маленький бизнес. Елена начала заниматься изготовлением варенья, соусов к мясу, собирает травяные чаи и грибы, из которых потом делает натуральные приправы и продает через интернет.

"Когда мы только приехали в Трускавец мой сын очень болел. Ему приходилось пить очень много лекарств. У него были бронхозпазмы, проблемы с лимфатической системой, проблемы с носом и многое другое. Поэтому я начала искать какое-то народное лечение. Нашла женщин, которые разбираются в травах. Сама впоследствии научилась различать, какие травы полезные, а какие нет. Мы начали пить эти чаи, пользоваться мазями из натуральных компонентов. То есть мы здесь жили и пользовались тем, что здесь есть. А потом я сварила варенье из ежевики и малины, которых насобирала в лесу. И ко мне приехала знакомая которая его попробовала и сказала: "Слушай, классное варенье, давай его продавать", — рассказывает Елена.

Идея подруги Елену заинтересовала, поэтому она наварила варенье, заказала у знакомых дизайнеров этикетки и придумала название своим крафтовым вкусностям. Фото уже готовой продукции с описанием она выставила на своей странице в Facebook, где и нашла своих клиентов. Мать мальчика планирует и в дальнейшем развивать собственное дело и даже хочет, чтобы ее продукция стала визитной карточкой Украины, и наших Карпат.

"Я бы на самом деле очень хотела, чтобы больше людей узнало о тех полезных растениях, которые есть в наших Карпатах, которыми можно действительно лечиться. Есть иван-чай, это очень недооцененный продукт, он очень полезен. Даже много людей после COVID-19 у меня его берут. Берут именно для того, чтобы выводить токсины и подлечится. Он очень хороший. Я бы хотела, чтобы наши продукты ценились. К примеру, есть брусничный джем. Все везут его из Австрии, но дело в том, что сырье берут здесь, там обрабатывают и готовый продукт продают. Почему бы не покупать его здесь? У нас тут есть такие классные и полезные продукты", — рассказывает Елена.

Дорогие мои друзья! ‍♀️ Я знаю, многие сейчас столкнулись с тем, чем укрепить свой организм и избавиться от токсинов.... Опубліковано Olena Chudina Понеділок, 12 квітня 2021 р.

Сейчас женщина пытается совмещать работу и лечение сына и надеется, что найдутся желающие поддержать их на пути к цели.

Помочь Бориславу можно по реквизитам:

ПрыватБанк

4149 4993 7179 9469

Елена Чудина (мать мальчика).

Напомним, 25-летний Максим Ус из Чернигова на равных со всеми пробег ультрамарафон. Более половины участников не выдержали и сошли с дистанции. А он финишировал 66-м из 150-ти.

Парень с ДЦП из Чернигова на равных со всеми пробег ультрамарафон

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