"Хочу, чтобы закон был одинаковым для всех": мать 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП в Харькове, дала интервью

"Хочу, чтобы закон был одинаковым для всех": мать 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП в Харькове, дала интервью

Женщина уверяет, что ключи сыну от автомобиля не давала.

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который за рулем Infiniti совершил смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, дала интервью журналистам видеосвязью из Германии, где она сейчас находится.

Разговор с Мариной Дегтяр состоялся в эфире шоу "Говорит Украина", которое вышло в эфир 18 ноября, сообщает Newsroom.

По ее словам, перед отъездом в Германию она приобрела подержанный автомобиль Infiniti, который оформила на свое имя и оставила на СТО, чтобы его осмотрели и подремонтировали.

"Это машина семьи, которая оформлена на мое имя. До этого у меня было авто, но оно устарело и постоянно ломалось, его продали и купили другое", — говорит женщина.

Через два месяца патрульные уже останавливали Николая за рулем авто и составили на него протокол за вождение авто без водительского удостоверения. Из-за этого второй комплект ключей от новой машины и все документы на авто Марина Дегтяр забрала с собой за границу. По ее словам, она не разрешала сыну брать авто.

Женщина принесла соболезнования семье погибшего водителя

"Хотела бы извиниться перед близкими людьми этого человека. Сделаю все возможное, чтобы оказать необходимую помощь этим людям", — сказала Марина Дегтяр.

Женщина также заверила, что примет ее сыну.

"Хочу, чтобы закон был одинаков для всех людей в этой категории преступлений. В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя. вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Больше того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Снисхождения для него никто не делает", — сказала Марина Дегтяр.

Напомним, что Харькове могут привлечь к уголовной ответственности родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина и пострадали трое пассажиров.