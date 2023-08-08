"Хочу домой в Монако": дочь генпрокурора Костина пожаловалась на жизнь в Шотландии и Финляндии

Анастасия Костина до полномасштабного вторжения работала помощницей нардепа Задорожного, за что получала из госбюджета 26 тысяч гривен зарплаты.

Дочь генпрокурора Андрея Костина пожаловалась в Сети на жизнь в "Шотландии-Финляндии" и написала, что хочет "домой в Монако".

Об этом сообщил Telegram-канал "Слон".

"За**ала эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой в Монако", — написала Анастасия и запостила грустное селфи.

Оказывается, дом Анастасии не в Одессе, а в Монако.

Анастасия Костина "страдает" от зарубежной жизни в истории Instagram

Как говорится в материале "Радио Свобода" за 2021 год, Анастасия Костина ранее работала помощницей коллеги своего отца, депутата Андрея Задорожного. В то время как сын Задорожного Иван работал поменичком Андрея Костина. Насте и Ивану тогда насчитывали одинаковую зарплату – 26 тысяч гривен в месяц. Костина окончила Одесскую юридическую академию, а в своей должности занималась вопросами экологии, выезжая на места экологического бедствия и информируя о них своего шефа.

"Дочь Генерального прокурора Украины Андрея Костина всю войну развлекается в самых дорогих европейских местах — Рокбрюн-Кап-Мартен, Берлин, Стокгольм. По словам самой девушки, на Лазурке она "расцветает". В Финляндии, как мы уже знаем, она за**алась. Страницу Анастасия ведет на двух языках — на русском и английском. Упоминаний о войне, ракетных обстрелах родной Одессы или других трагических последствиях вторжения россии на странице нет", — пишет автор канала "Слон".

Напомним, Андрей Костин был назначен на должность генпрокурора 27 июля 2022 года.

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