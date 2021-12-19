"Хочу Украину и Северный полюс": канадское издание потролило Путина (фото)

Интернет-газета разместила карикатуру на желания Путина.

В Канаде издание The Star потролило президента России Владимира Путина и его желания.

Карикатуру разместили на сайте издания.

На рисунке Санта-Клаус читает полученное письмо с желаниями из России.

"Дорогой Санта! Хочу получить то, что мое. 1. Украину. 2. Северный полюс. В. Путин", — говорится в письме.

Напомним, что спутниковые снимки зафиксировали перемещение российских войск у границ Украины на протяжении 9-14 декабря. Об этом говорится в исследовании аналитиков DFRLab, опубликованном изданием Medium.

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