"Хочу в тюрьму": в Мелитополе женщина замучила вызовами полицию

Женщина загрустила и решила "убить" мужчину.

В Мелитополе (Запорожская область) в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что в квартире убила знакомого мужчину.

Об этом сообщили в Мелитопольском полиции.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции выехали по указанному адресу для проверки информации. Заявительницу они встретили у подъезда одного из многоэтажных домов по улице Гетманской. Но выяснилось, что никого она не убивала и сделала ложный вызов полиции, так как недовольна своей жизнью и хочет попасть в места лишения свободы.

В полиции отметили, что это уже второй ложный вызов женщины за месяц. 8 августа она также сообщила о совершении аналогичного преступления. Теперь ей придется заплатить 850 гривен штрафа (в сумме за два вызова 1700 гривен).

Напомним, что в Запорожье мужчина заявил в полицию, что его иномаркой незаконно завладел неизвестный. На самом деле автовладелец просто забыл, где поставил транспортное средство. Ему грозит штраф в сумме до 3400 гривен.

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