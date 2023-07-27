Ход наступления, доклады Залужного и Буданова: Зеленский прибыл в Днепр и провел выездную Ставку

На засаде обсуждали ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июля, прибыл в Днепр. Там начал рабочий день со Ставки верховного главнокомандующего, которая проходила в зоне ответственности ОВСУ "Таврия".

Об этом он сообщил на странице в телеграмм-канале.

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На засаде обсуждали ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий Сил обороны. Глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Тарнавского и Сырского, а также данные разведки от руководителя ГУР Кирилла Буданова.

"Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Доклады заместителя министра обороны Замлинского и командующего силами логистики Гуляка. Результативность использования имеющихся систем ПВО и усиления воздушного щита с учетом будущих поступлений — командующий Воздушными силами Олещук", — написал он.

Также он сообщил, что подходит к концу всеохватывающая проверка военкоматов (ТЦК). По результатам одиннадцать областей – на особом контроле.

Напомним, Зеленский внес в Совет законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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