Ходил на эфиры Скабеевой и отрицал существование Украины: экс-депутату сообщили о подозрении (фото)

Бывший депутат за деньги ФСБ отрицал существование Украины на ток-шоу пропагандистов РФ.

Бывшему народному депутату Украины Сергею Полищуку, который скрывается за рубежом, сообщено о подозрении. До начала полномасштабного вторжения РФ он регулярно посещал Москву для участия в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время выступлений на ее ток-шоу экс-нардеп поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование Украинской государственности и распространял вражеские нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.

За указанные действия Полищук получал значительное денежное вознаграждение от представителей РФ.

"Чтобы замаскировать "транзакцию", организаторы из РФ производили платеж через финучреждения третьих стран. По имеющимся данным, экс-нардеп координировал свою подрывную деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах", — рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств Полищуку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

▪ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Сергею Полищуку грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Поскольку экс-чиновник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Напомним, в Киеве задержан нацгвардейец, который передавал данные РФ для подготовки ударов по столичным ТЭЦ.

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