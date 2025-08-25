Ходил с фугасным снарядом в пакете: в Николаевской области задержали мужчину с боеприпасом (фото)

Полиция Снегиревки задержала мужчину с фугасным снарядом в пакете / © Полиция Николаевской области

В Николаевской области, городе Снегиревка, полиция задержала 32-летнего мужчину, который среди города разгуливал с фугасным снарядом в пакете.

Об этом сообщили в Баштанском районном отделе полиции.

Инцидент произошел днем 22 августа, когда в милицию поступило сообщение от местного жителя, который заметил подозрительного мужчину с пакетом, содержавшим боеприпас. По требованию свидетеля правонарушитель оставил пакет на открытом участке.

Задержанный объяснил, что нашел снаряд и решил оставить его себе / © Полиция Николаевской области

На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. В ходе осмотра пакета полицейские обнаружили боевую часть осколочно-фугасного снаряда со сводным взрывателем. По словам экспертов, такой боеприпас представляет чрезвычайную опасность. Чтобы избежать трагедии, взрывное устройство было уничтожено в специально отведенном месте.

Задержанный объяснил, что нашел снаряд и решил оставить его себе, но не смог объяснить, зачем носил его по городу.

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Полиция в который раз напоминает, что незаконное обращение с боеприпасами является уголовным преступлением. Граждан призывают немедленно сообщать об обнаруженных опасных предметах по номеру 102. В случае добровольной сдачи оружия или боеприпасов предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

