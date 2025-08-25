- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 2 мин
Ходил с фугасным снарядом в пакете: в Николаевской области задержали мужчину с боеприпасом (фото)
В Снегиревке задержан мужчина с фугасным снарядом в пакете — возбуждено уголовное дело.
В Николаевской области, городе Снегиревка, полиция задержала 32-летнего мужчину, который среди города разгуливал с фугасным снарядом в пакете.
Об этом сообщили в Баштанском районном отделе полиции.
Инцидент произошел днем 22 августа, когда в милицию поступило сообщение от местного жителя, который заметил подозрительного мужчину с пакетом, содержавшим боеприпас. По требованию свидетеля правонарушитель оставил пакет на открытом участке.
На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. В ходе осмотра пакета полицейские обнаружили боевую часть осколочно-фугасного снаряда со сводным взрывателем. По словам экспертов, такой боеприпас представляет чрезвычайную опасность. Чтобы избежать трагедии, взрывное устройство было уничтожено в специально отведенном месте.
Задержанный объяснил, что нашел снаряд и решил оставить его себе, но не смог объяснить, зачем носил его по городу.
Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». За такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Полиция в который раз напоминает, что незаконное обращение с боеприпасами является уголовным преступлением. Граждан призывают немедленно сообщать об обнаруженных опасных предметах по номеру 102. В случае добровольной сдачи оружия или боеприпасов предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.
