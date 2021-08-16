Ходил с карабином в руках и все время курил: появилось видео последних минут жизни мэра Кривого Рога

До возможного самоубийства мэр с кем-то переписывался по телефону.

В Кривом Роге с огнестрельным ранением нашли тело городского головы Константина Павлова.

В Сети опубликовали видео с камер видеонаблюдения в доме мэра, где видно, что он ходит с оружием в руках по веранде своего дома.

На кадрах, которые датируются 14 августа 2021 года и временем — 17:38, видно, как Константин Павлов ходит по веранде с карабином в руках, много курит и с кем переписывается в телефоне. Все это происходит у входной двери.

Потом долго сидит и курит на пороге.Более чем через час, а именно в 18:46 на камерах уличного наблюдения видно, как по двору разгуливает кошка, и в какой-то момент чего-то испугавшись (скорее всего, звука выстрела) убегает, а из дверей выпадает тело.

Смерть мэра Кривого Рога: опубликовали видео с камер наблюдения в доме городского головы перед трагедией

Напомним, что мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым на веранде собственного дома. Рядом — лежала охотничье ружье. Когда произошла трагедия, он был дома один, жена отдыхала на море.

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