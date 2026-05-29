"Ходил за детьми и включал музыку": шокирующие подробности о задержанном за убийство мальчика в Днепре

Место убийства мальчика в Днепре / © Национальная полиция Днепропетровской области

В Днепре после задержания мужчины, которого подозревают в убийстве 11-летнего мальчика, местные жители начали рассказывать о его странном поведении и постоянном присутствии возле детских площадок. Люди утверждают, что мужчина часто проводил время рядом с детьми, а его поведение вызвало беспокойство у жителей района.

Их рассказы опубликовало «Суспільне. Дніпро».

Одна из жительниц Днепра, мать маленького ребенка, рассказала, что неоднократно видела подозреваемого возле детской площадки среди девочек.

По ее словам, мужчина, которому на вид около 40 лет, включал музыку для детей и наблюдал за ними, при этом смотрел «не как на детей».

«Там два матраса у нас есть на площадке и девочки прыгают под музыку. А он, ну прикиньте, сорокалетний мужик на вид, вот таким девочкам в коротеньких юбочках включает музыку», — рассказала она.

Женщина отметила, что жители района между собой обсуждали его поведение и подозревали, что «что-то здесь не так».

Другая жительница Днепра заявила, что мужчина «все время ходил с детьми по дворам» и регулярно находился возле детских площадок. По ее словам, он рассказывал людям, что якобы приехал из Хмельницкого и воевал под Запорожьем.

Женщина также сообщила, что после жалобы неизвестного в полицию мужчина говорил дворнику, что правоохранители уже приезжали к нему, но он якобы показал документы. После замечаний жителей подозреваемый начал переходить в другие дворы и детские площадки.

Местные жители говорят, что были шокированы, когда увидели фото задержанного после сообщений о преступлении.

Журналистка Инна Лысак в Facebook обратила внимание на сходство нынешнего преступления с резонансным убийством ребенка в Днепре несколько лет назад. По ее словам, в 2020 году в городе также убили 11-летнего мальчика по имени Родион, а подозреваемым по делу был бездомный.

Она также отметила, что нынешний задержанный ранее уже был судим за изнасилование и убийство ребенка. По ее мнению, правоохранительная система «не смогла предотвратить новое аналогичное преступление».

Убийство 11-летнего мальчика в Днепре — что известно

Напомним, в Днепре мужчина изнасиловал и жестоко убил ребенка. 11-летнего школьника искали более суток. По данным полиции, заявление о его исчезновении она получила вечером 27 мая, однако мальчик ушел из дома и не вернулся еще в обед 26 мая.

Правоохранители выяснили, что вечером в день исчезновения он позвонил бабушке, чтобы сообщить, что останется ночевать у товарища. Впрочем, к нему и не попал. По данным полиции, во время проведения поисков ребенок уже был мертв.

Подозреваемый, который изнасиловал и задушил ребенка, уже был судим за убийство и сексуальное насилие. После освобождения его мобилизовали, но он дезертировал.

Тем временем в Днепре суд избрал меру пресечения 40-летнему мужчине, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика. Следствие раскрыло ужасные подробности преступления, за которое фигуранту грозит пожизненное заключение.

