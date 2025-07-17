Ходила голой по улице: в Николаеве женщина шокировала прохожих (фото)

Задержанная женщина в Николаеве / © Facebook/Патрульная полиция Николаева

Реклама

В городе Николаеве патрульная полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство на женщину, которая полностью обнаженной ходила по улице.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Как оказалось женщина, которая прогуливалась по улице Садовой в обнаженном виде, находилась в нетрезвом состоянии.

Реклама

Ее заметили прохожие, после чего видео с «Евой, которая ищет своего Адама», как написали в комментарии, было опубликовано в местном Telegram-канале.

Нарушительницу общественного порядка быстро разыскали полицейские.

«Подобное поведение не только противоречит нормам морали, но и нарушает законодательство», — отметили в патрульной полиции.

На задержанную женщину накинули одежду и составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. За такое правонарушение предусмотрен штраф от 51 до 119 гривен, общественные или исправительные работы или админарест на 15 суток.

Реклама

Напомним, ранее в киевском Гидропарке задержали голого мужчину, который в присутствии детей совершал «действия сексуального характера».