ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
371
Время на прочтение
1 мин

Ходила голой по улице: в Николаеве женщина шокировала прохожих (фото)

Нарушительницу общественного порядка быстро разыскали полицейские.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
задержанная женщина в Николаеве

Задержанная женщина в Николаеве / © Facebook/Патрульная полиция Николаева

В городе Николаеве патрульная полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство на женщину, которая полностью обнаженной ходила по улице.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Как оказалось женщина, которая прогуливалась по улице Садовой в обнаженном виде, находилась в нетрезвом состоянии.

Ее заметили прохожие, после чего видео с «Евой, которая ищет своего Адама», как написали в комментарии, было опубликовано в местном Telegram-канале.

Нарушительницу общественного порядка быстро разыскали полицейские.

«Подобное поведение не только противоречит нормам морали, но и нарушает законодательство», — отметили в патрульной полиции.

На задержанную женщину накинули одежду и составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. За такое правонарушение предусмотрен штраф от 51 до 119 гривен, общественные или исправительные работы или админарест на 15 суток.

Напомним, ранее в киевском Гидропарке задержали голого мужчину, который в присутствии детей совершал «действия сексуального характера».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie