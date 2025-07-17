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- Украина
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Ходила голой по улице: в Николаеве женщина шокировала прохожих (фото)
Нарушительницу общественного порядка быстро разыскали полицейские.
В городе Николаеве патрульная полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство на женщину, которая полностью обнаженной ходила по улице.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
Как оказалось женщина, которая прогуливалась по улице Садовой в обнаженном виде, находилась в нетрезвом состоянии.
Ее заметили прохожие, после чего видео с «Евой, которая ищет своего Адама», как написали в комментарии, было опубликовано в местном Telegram-канале.
Нарушительницу общественного порядка быстро разыскали полицейские.
«Подобное поведение не только противоречит нормам морали, но и нарушает законодательство», — отметили в патрульной полиции.
На задержанную женщину накинули одежду и составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. За такое правонарушение предусмотрен штраф от 51 до 119 гривен, общественные или исправительные работы или админарест на 15 суток.
Напомним, ранее в киевском Гидропарке задержали голого мужчину, который в присутствии детей совершал «действия сексуального характера».