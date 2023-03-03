Ходила в кафе и магазины: в Хмельницком женщина шиковала с чужой банковской картой

В Хмельницком пенсионерка собирала макулатуру вблизи мусорных баков и заметила пакет, в котором нашла банковскую карту. Женщина не растерялась и решила воспользоваться чужой картой.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.

"Найденная карточка оказалась активной и еще и с определенной суммой на счету. Поэтому два дня подряд женщина прикладывала ее к терминалам городских магазинов, аптек и кафе и рассчитывалась чужими средствами за покупки. 20 сентября прошлого года обладательница чужой карты с обеда до вечера обошла, по меньшей мере, десять магазинов и кафе. На следующий день, 21 сентября, пенсионерка начала свой день с кофейни, продолжила его посещением аптек, а завершила покупками в магазине бытовой химии. Когда же счет опустел, женщина выбросила карточку на помойку. После того, как к ней пришли сотрудники полиции, она призналась в содеянном и добровольно возместила потерпевшей всю сумму — более 11,5 тысяч гривен, а потерпевшей оказалась учительница одной из хмельницких школ, которая забыла на улице пакет с классным журналом, личной медицинской книгой и банковской карточкой. Претензий к злоумышленнице она не имела", — уточнили в ведомстве.

Также там отмечают, что суд учел личность виновной, которая является матерью шести уже взрослых детей, ухаживает за собственной пожилой матерью, которая прикована к постели, а также ее искреннее раскаяние.

Хмельницкий горрайонный суд назначил ей наказание – 5 лет лишения свободы, одновременно освободив ее от отбывания основного наказания с испытанием и установил испытательный срок на 2 года.

Напомним, в городе Бровары под Киевом мужчина похитил банковскую карту и пошел по магазинам.

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