"Ходили селом и просились на подработки": в Херсонской области изъяли троих детей из семьи

"Ходили селом и просились на подработки": в Херсонской области изъяли троих детей из семьи

Мать из-за плохого здоровья не может ухаживать за детьми.

В Херсонской области в одном из сел полицейские вместе с соцработником и медиком изъяли троих детей из семьи, которая стоит на учете. Сейчас дети проживают в семьях родственников.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

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По информации полицейских, отец с семьей не проживает, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей — трех ребят в возрасте 4, 10 и 16 лет.

В доме, где проживает семья, не было продуктов, даже нет на всех спальных мест. Жители села говорят, что дети ходили по селу и просились на подработки, чтобы заработать денег на еду.

Сейчас мать из-за плохого здоровья не может ухаживать за детьми.

Поэтому службами было принято решение временно изъять мальчиков из семьи. Старший теперь проживает в семье дедушки и бабушки, а младших детей взяла к себе тетя.

Напомним, в Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила квартиру в свалку. Вместе с матерью жил 9-летний сын, которого накануне забрали.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

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