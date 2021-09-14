Ходили в морг и даже опознали тело: в Ковеле родственники похоронили женщину, а затем нашли ее живой

Ходили в морг и даже опознали тело: в Ковеле родственники похоронили женщину, а затем нашли ее живой

Родные пропавшей сообщили в полицию, а затем узнали в морге ее тело.

В Ковеле Волынской области женщина через суд два года доказывала, что жива. Родственники ошибочно признали ее мертвой и похоронили.

Об этом рассказывает Ковель media, со ссылкой на решение Ковельского горрайонного суда.

В конце мая 2019 года в полицию обратилась женщина и сообщила об исчезновении своей дочери. Та перестала выходить на связь и о ее местонахождении родные длительное время ничего не знали.

Вскоре к сыну пропавшей позвонили из полиции и попросили прийти на опознание тела женщины, которое было обнаружено 12 июля того же года в кустах в городе Ковель.

На опознании тела неустановленного лица сын пропавшей, ее невестка и мать узнали тело. Впоследствии они рассказали в суде, что находились в стрессовом состоянии, а работники полиции и морга осуществляли психологическое давление и настаивали, что тело обнаруженной женщины с высокой вероятностью принадлежит их родственнице. Само же тело имело признаки гниения, поэтому родные "узнали" женщину за приблизительным ростом, телосложением, отсутствием передних зубов, цветом волос и стилем одежды.

Уже через 2 дня после опознания была проведена регистрация смерти гражданки на основании врачебного свидетельства о смерти, выданного Ковельским межрайотделением судебно-медицинской экспертизы и составлена соответствующая актовая запись и выдано свидетельство о смерти.

По результатам предварительного расследования 30 июля 2019 года следователь, которая вела дело об исчезновении женщины, вынесла постановление о закрытии уголовного производства по факту выявленного тела.

Каково же было удивление родных, когда их исчезнувшая родственница объявилась живой и невредимой. Оказалось, что она попала в Волынскую областную психиатрическую больницу и находилась там несколько месяцев. О своем местонахождении родственникам она не сообщила. Не сообщили о пациентки ее родным и медики специализированного учреждения.

12 августа 2019 прокурор местной прокуратуры Анна Антонюк отменила постановление полиции о закрытии уголовного производства. Сын ошибочно похороненной женщины обратился в Ковельский горрайонный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния с заявлением об отмене актовой записи о смерти, однако ему было отказано. Мол, такая запись может быть аннулирована только на основании решения суда.

Суд длился почти 2 года. Свидетели на суде подтвердили, что их родственница живая и что на судебном заседании присутствует именно она. Суд пришел к выводу, что истица жива и аннулировал актовую запись о смерти женщины.

Напомним, что в Полтаве 45-летнему мужчине приходится доказывать, что он не покойник. Дело в том, что суд признал его мертвым, и на основе этого решения выдано свидетельство о смерти.

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