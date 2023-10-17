Ходили в СПА вместо службы: в Ровенской области родственники чиновника воинской части незаконно получали боевые доплаты

Женщины "послужили" три месяца, а затем перестали появляться на работе, продолжая получать полное денежное довольствие.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении дочке и жене чиновника воинской части с Ровенщины, незаконно получавшим боевые доплаты.

Об этом говорится в сообщении ДБР.

Так называемых военнослужащих, незаконно получавших денежное довольствие и боевые доплаты ждет от 5 до 10 лет лишения свободы.

Дочь и жена чиновника воинской части незаконно получали боевые доплаты Фото: ДБР

Женщины начали службу в одной из воинских частей Ровенской области в начале полномасштабной войны в Украине. Одна из них заняла должность заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, а ее дочь – оперативное дежурное отделение подготовки данных штаба.

Дочь и жена чиновника воинской части незаконно получали боевые доплаты Фото: ДБР

Однако на работу женщины уходили только первые три месяца службы. Летом 2022 г. они перестали появляться на работе. При этом зарплату и боевые выплаты получали.

"По документации, молодая женщина несла службу на украинско-белорусской границе, за что получала около 50 тысяч грн доплаты, а ее мать якобы находилась на Востоке страны, и ее выплата составляла – 120 тысяч грн в месяц. До разоблачения правоохранителями в общей сложности им было незаконно начислено почти 2 млн грн", – сообщили в ДБР.

При этом женщины не стеснялись вести публичную жизнь в городе, в частности, посещали фитнес и СПА центры, где их неоднократно замечали знакомые, которым было точно известно, что они должны находиться на службе.

Что известно о родственнике – должностном лице воинской части

В этой воинской части должность заместителя командира занимает отец дежурной и бывший муж заместителя командира роты. По оперативной информации, экс-супруги продолжает проживать вместе, а развод был оформлен фиктивно с целью продвижения по службе и избегания конфликта интересов.

Женщины подозреваются в самовольном уходе из воинской части военнослужащим, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

В сентябре работники ДБР сообщили о подозрении другому заместителю командира батальона, который противоправно назначал выплаты дочери своего коллеги и фактически закрывал глаза на ее прогулы.

Решается вопрос привлечения к ответственности других должностных лиц указанной воинской части, продолжается полная проверка финансовых документов относительно подобных злоупотреблений, предпринимаются меры по возмещению государству нанесенного ущерба.

Ранее ДБР установило личность 52-летнего офицера, занимавшегося антиукраинской пропагандой. Ему за государственную измену грозит пожизненное.

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