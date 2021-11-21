Ходят на работу невакцинированы: в школе на Ровенщине прививки есть только у 4% учителей

Ходят на работу невакцинированы: в школе на Ровенщине прививки есть только у 4% учителей

В свою очередь родители говорят, что вакцинация — личное дело учителей, а главное, чтобы заведение работало в очном формате.

В селе Степангород на Ровенщине настоящий "бунт учителей". Из 87 работников местной школы прививки от COVID-19 получили всего 5 человек, однако на работу ходят все без исключения.

Об этом сообщает "Ровно 1".

"Мы — за вакцину, но пока она экспериментальная, поэтому мы не вакцинируемся", — заявила учительница Надежда Крук.

Согласно приказу Минздрава, непривитые работники школы должны быть отстранены от работы. Однако директор заведения продлила себе отпуск по уходу за ребенком, а потому отстранить нарушителей некому. В школе пока фактически нет руководства.

"Заведение функционирует, хотя оно не должно работать", — признает начальник управления социально-культурной сферы Владимирецкого поселкового совета Вадим Друзь.

В управлении образования пытались назначить исполняющего обязанности руководителя заведения, но родители выступили против. По словам Вадима Друзя, местные угрожали "запереть его в подвале" и сжечь машину.

В свою очередь родители говорят, что вакцинация — личное дело учителей, а главное, чтобы заведение работало в очном формате.

"Это их дело. Хотят — вакцинируются, хотят — нет. Нам главное, чтобы дети учились в обычном режиме, только не дистанционное", — рассказала мама трех школьников Людмила.

Пока только 4% работников школы сделали прививку от коронавируса. Пока что педагоги пошли на компромисс и согласились каждый день делать тесты на COVID-19.

В издании предполагают, что скоро школа может снова уйти на каникулы, пока будут продолжаться все перипетии.

Напомним, что в Киеве учебные заведения возобновляют очное обучение с 22 ноября.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.