Ходят по дому в резиновых сапогах: жители Днепра показали последствия потопа (видео)

В домах частного сектора воды по щиколотку.
В Днепре после дождя больше всего пострадали жители частного сектора. В отдельных районах города в частных домах вода стоит по щиколотку.
Видео последствий затяжных дождей выложили в телеграмм-канале "Х*Днепр".
"Частный сектор на Янтарной поплыл", — подписали видео его авторы.
На видео видно, что все комнаты дома затопило водой. Она стоит по щиколотку. Сами же владельцы дома ходят по комнатах в резиновых сапогах.
В Днепре уже третий день идет дождь.
Напомним, что в Днепре городские ливневки не в состоянии справиться с большими объемами воды, а местные жители ищут в этом позитив и плавают на лодках.