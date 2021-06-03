Ходят по дому в резиновых сапогах: жители Днепра показали последствия потопа (видео)

В домах частного сектора воды по щиколотку.

В Днепре после дождя больше всего пострадали жители частного сектора. В отдельных районах города в частных домах вода стоит по щиколотку.

Видео последствий затяжных дождей выложили в телеграмм-канале "Х*Днепр".

"Частный сектор на Янтарной поплыл", — подписали видео его авторы.

На видео видно, что все комнаты дома затопило водой. Она стоит по щиколотку. Сами же владельцы дома ходят по комнатах в резиновых сапогах.

В Днепре уже третий день идет дождь.

В Днепре после дождей затопило частный сектор

Напомним, что в Днепре городские ливневки не в состоянии справиться с большими объемами воды, а местные жители ищут в этом позитив и плавают на лодках.

В Днепре из-за мощного ливня горожане передвигаются на лодках

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