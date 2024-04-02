Ходжес оценил вероятность предоставления Штатами ATACMS и технологии Украины

Сейчас у нас есть британские Storm Shadow и идентичные Scalpe от Франции.

Гипотетически Украина может получить американские ракеты Atacms с дальностью 500 километров для ударов по Крыму. Однако для этого нужно политическое решение, а этого не хватает.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, Соединенные Штаты не могут провозгласить, что их стратегическая цель состоит в том, чтобы Украина победила Россию. Это означает, что в стране нет хорошей политики, которая позволит сделать то, что нужно для достижения цели.

"Поэтому, к сожалению, пока эта часть не будет исправлена, я не вижу вероятности того, что администрация обеспечит Украину возможностью атаковать 300-километровую глубину. Меня это очень огорчает, потому что это столь очевидная хорошая вещь, но почему-то администрация скована страхом, что Россия может как-то обострить ситуацию. И больше я ничего не могу сказать. Это очень расстраивает", – говорит он.

"Украина имеет лучшие технологии, чем РФ"

Впрочем, украинские беспилотники большой дальности, которые уже посетили Рязань, Санкт-Петербург и другие города России, могут заменить дальнобойные ракеты. Ходжес подчеркнул, что Украина, как я уже сказал в начале, была центром технологий и оборонной промышленности для Советского Союза на протяжении десятилетий, поэтому люди там знают, как делать вещи.

"Как жаль, что Украина потеряла восемь лет после 2014 года, не наделала горы боеприпасов, не построила оружия, которое было бы нужно, хотя Россия уже вторглась в Украину. Это вина многих людей в Украине, что этого не сделали. А сейчас мы все играем в "догонялки". Поэтому, я надеюсь, что Запад проснется и обеспечит то, что нужно", – отмечает Ходжес.

Но у Украины есть гораздо лучшие технологии, подчеркивает он, чем Россия. Генерал-лейтенант добавляет, что на Западе многие страны ищут способы помочь Украине.

"Поэтому именно на этом мы должны сосредоточить наши усилия. Но опять же, я еще раз скажу, Украина, каждый украинец должен спросить себя, делает ли Украина все, что может сделать для себя?", — резюмировал Бен Ходжес.

Ранее Ходжес заявил, что вооруженные силы Путина не следует переоценивать. В то же время у него есть козырь – неспособность Запада признать, что Россия воюет с ним, использует угрозы, дезинформацию, преступную деятельность, ежедневно нарушает международное право.

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