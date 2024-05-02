Ходжес призвал Украину игнорировать требования США не бить по российским НПЗ

Киев имеет право защищать себя и делать все необходимое для деоккупации территорий.

Украина должна игнорировать призывы из Вашингтона прекратить удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью РБК-Украина.

"Украина должна атаковать любую цель, которую она хочет атаковать как часть защиты своего народа и своей территории", – сказал он.

Ходжес выразил уверенность, что Украина продолжит делать все, что нужно для обороны и защиты своего населения.

Генерал сообщил, что был озадачен, когда увидел, что советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и другие представители правительства США сказали, что Украина не должна атаковать российские НПЗ.

"Я призывал бы украинское правительство не учитывать это, и кажется, что в последние несколько недель это действительно исчезло, потому что это была плохо продуманная политика. И я не слышу, чтобы об этом дальше говорили", — заметил Ходжес.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что недавние атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут повлиять на мировые энергетические рынки, и призвал страну сосредоточиться на военных целях.

В свою очередь, у Зеленского ответили, что российские НПЗ в рамках международного права являются "законными военными объектами", поэтому Украина обязана наносить удары по ним.

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