Ходжес заявил, что на Западе боятся освобождения Крыма

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что он ошибся в своих расчетах по освобождению Крыма летом 2023 года.

Об этом информирует Радио Свобода.

Он заявил, что был очень озадачен тем, что президент США и канцлер Германии отказываются предоставить Украине то, что нужно для освобождения Крыма.

"Я был уверен, что сейчас администрация США поймет, что нам нужно помочь Украине победить. А залог победы – это освобождение Крыма", — заявил генерал.

Ходжес отметил, что для освобождения полуострова нужно высокоточное дальнобойное оружие.

"И Соединенные Штаты, и Германия пока отказались осуществлять такие поставки. Я ошибался на этот счет. И поэтому украинцы сталкиваются с большими трудностями, чем я ожидал", — сказал он.

Генерал заявил, что его мнение страны Запада не дают Украине достаточной военной помощи из-за опасений ядерного конфликта.

"Я считаю, что есть политическое решение не оказывать такую поддержку. Я слышу разные оправдания, но все они неубедительны. Администрация США боится, что Россия может применить ядерное оружие, если будет выглядеть, что они скоро потеряют Крым", — сказал Ходжес.

Он заявил, что есть много людей, которые сосредотачивались долгое время на России как на великом государстве, и поэтому они не могут принять идею, что Москва может потерпеть крах.

"Или они верят, что если это произойдет, это будет слишком большой катастрофой. Они не знают, что делать с возможным развалом РФ", – объяснил экскомандующий армией США в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины запросило официальные объяснения от Турции из-за участия представителей российских оккупантов из Ялты в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей в Стамбуле.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия незаконно этапирует свою территорию крымскотатарских политзаключенных.

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