"Хохлы", которые стоят на коленях: в Черновцах вспыхнул скандал из-за инсталляции ко Дню Независимости

"Хохлы", которые стоят на коленях: в Черновцах вспыхнул скандал из-за инсталляции ко Дню Независимости

Автора инсталляции уже вызвали на допрос в СБУ.

В Черновцах вспыхнул скандал из-за установки к Дню Независимости, которая называется "Хохлы". На ней люди в вышиванках стоят на коленях и направляют свой взгляд на Россию.

Об этом сообщает "Общественное".

Автор инсталляции художник Иван Салевич экспонировал свою выставку в местной галерее. Однако из-за неоднозначности директор заведения обратился в СБУ.

Из-за этого Ивана Салевича вызвали на допрос, который длился более 2 часов. После этого инсталляцию все же разрешили показывать, но с уточнением о чем идет речь. Сам художник отметил, что его инсталляция показывает, что "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью".

Напомним, вчера, 17 августа вспыхнул скандал из-за того, что на Аллее Героев Небесной Сотни установили "советскую" инсталляцию, что закрыла портреты погибших. Правда, впоследствии ее разобрали.

Также в Киеве праздничную сцену ко Дню Независимости установили на братской могиле. Это захоронение участников украинской революции 1917-1921 годов находится в реестре недвижимых памятников.

Деревянная инсталляция: "обнаженную" скульптуру установили прямо под Аркой дружбы народов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку