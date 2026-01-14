ТСН в социальных сетях

Украина
214
1 мин

Холод и блекауты: Зеленский поручил изменить формат обучения

В Украине могут пересмотреть формат обучения из-за ситуации в энергетике.

Дмитрий Гулийчук
«Снова дистанционка? власть решает, как будут учиться дети зимой»

«Снова дистанционка? власть решает, как будут учиться дети зимой» / © Credits

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

«Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации», — сказал он.

Какой формат учебного процесса будет смешанный или дистанционный Зеленский не уточнил.

От Минобразования сообщений о переводе на дистанционку пока не было.

Раньше мы писали, где продолжаются каникулы, где дистанционка, а где ученики вернулись за парты.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине.

214
