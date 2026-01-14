- Дата публикации
Холод и блекауты: Зеленский поручил изменить формат обучения
В Украине могут пересмотреть формат обучения из-за ситуации в энергетике.
В Украине могут изменить формат учебного процесса во время похолодания.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.
«Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации», — сказал он.
Какой формат учебного процесса будет смешанный или дистанционный Зеленский не уточнил.
От Минобразования сообщений о переводе на дистанционку пока не было.
Раньше мы писали, где продолжаются каникулы, где дистанционка, а где ученики вернулись за парты.
Напомним, Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Украине.