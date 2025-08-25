Холод и дождь: какая будет погода в Украине 26 августа

Погода в Украине / © ТСН

Во вторник, 26 августа, в Украине будет холодная погода. Дожди предполагаются на севере, северо-западе, а также местами в Полтавской, Черкасской и Кропивницком с районами. На остальной территории Украины без осадков.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Во вторник в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе. В течение дня ожидается всего +16 градусов. Будет сильный ветер и дождь.

Какая будет температура

ночью ожидается +7+12, на юге до +14 градусов, в Карпатах только +4+8 градусов;

в течение дня вторника на севере +14+18 градусов, на юге +23+27 градусов, на остальной территории Украины +18+22 градуса.

Предупреждают о порывистом ветре западного происхождения.

Но в течение недели, добавляет Диденко, жара начнет возвращаться в Украину. Последние дни августа будут очень жаркими.

Ранее обнародовали прогноз погоды на последнюю неделю лета, 25-31 августа.