Холод и дождь: какая будет погода в Украине 26 августа
Максимальная температура воздуха ночью 26 августа будет +14 градусов, а днем - +27 градусов.
Во вторник, 26 августа, в Украине будет холодная погода. Дожди предполагаются на севере, северо-западе, а также местами в Полтавской, Черкасской и Кропивницком с районами. На остальной территории Украины без осадков.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Во вторник в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе. В течение дня ожидается всего +16 градусов. Будет сильный ветер и дождь.
Какая будет температура
ночью ожидается +7+12, на юге до +14 градусов, в Карпатах только +4+8 градусов;
в течение дня вторника на севере +14+18 градусов, на юге +23+27 градусов, на остальной территории Украины +18+22 градуса.
Предупреждают о порывистом ветре западного происхождения.
Но в течение недели, добавляет Диденко, жара начнет возвращаться в Украину. Последние дни августа будут очень жаркими.
Ранее обнародовали прогноз погоды на последнюю неделю лета, 25-31 августа.