Холод и дожди возвращаются: синоптик сообщил, где и когда в Украине существенно ухудшится погода

Холод и дожди возвращаются: синоптик сообщил, где и когда в Украине существенно ухудшится погода

Украинцам следует готовиться к ухудшению погоды.

Погода в Украине после незначительного потепления, которое сейчас радует жителей регионов, в 20-х числах сентября ухудшится.

Об этом народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Сегодня".

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По его словам, до 20 сентября температура воздуха существенно снизится, днем прогнозируется от +10 до +12 градусов. После этого снова кратковременно потеплеет, а закончится месяц холодами. Кроме того, в этот период синоптики прогнозируют дожди.

"К тому же зарядят дожди... Но среди осенней слякоти лето, что прошло, пришлет нам последнее "прощай" 21-23-го небо прояснится, днем потеплеет до 17-19 градусов. В конце месяца вновь наступит сухая прохолодает, днем 10 12, ночью 5 градусов", — сказал Горбань.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Также народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.

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