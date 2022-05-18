Холод начнет отступать из Украины: прогноз погоды на четверг, 19 мая

В четверг, 19 мая, в Украине начнет теплеть, однако в западных областях на поверхности почвы ночью еще возможны заморозки.

Более свежей погода будет из-за порывистого ветра в восточных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 19 мая в юго-восточных областях и Крыму будет облачно с прояснениями и дождями, температура ночью 5-10°, днем 12-17°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, температура ночью 4-9° тепла (в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°), на побережье морей 10-12° тепла, днем 15-20°, на Закарпатье до 23°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

19-20 мая в северных, большинстве западных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Одесской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 19 мая будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 18-20°. 19-20 мая в столице и области также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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