Холод окончательно пришел: какой будет погода в Украине 15 октября

Погода / © ТСН

Реклама

В Украине 15 октября в большинстве областей будет преобладать сухая погода . Впрочем, на северо-востоке страны днем ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Специалисты предупреждают о заморозках ночью.

Реклама

"Над нами находится холодная воздушная масса, поэтому при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаем заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем также холодно", - сообщили синоптики.

Среди других особенностей:

облачно с прояснениями;

без существенных осадков;

ночью и утром местами туман в Закарпатье;

ветер преимущественно западный, 5-10 м/с;

температура ночью - 1-6° тепла, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем - 6-11 ° тепла, в южной части до 14 °; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 1-6° тепла.

Ранее синоптики предупредили о заметном понижении температуры в Украине . Ожидаются заморозки в ряде регионов.

"Ночью 16 октября в восточной и юго-восточной частях, ночью 17 октября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.

Реклама

Добавляется, что ввиду погодных условий объявлен уровень опасности (желтый).