- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 1 мин
Холод окончательно пришел: какой будет погода в Украине 15 октября
В среду, 15 октября, в Украине будет прохладная погода.
В Украине 15 октября в большинстве областей будет преобладать сухая погода . Впрочем, на северо-востоке страны днем ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Специалисты предупреждают о заморозках ночью.
"Над нами находится холодная воздушная масса, поэтому при прояснениях в южных, центральных, восточных и Сумской областях ночью ожидаем заморозки на поверхности почвы 0-3°, днем также холодно", - сообщили синоптики.
Среди других особенностей:
облачно с прояснениями;
без существенных осадков;
ночью и утром местами туман в Закарпатье;
ветер преимущественно западный, 5-10 м/с;
температура ночью - 1-6° тепла, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем - 6-11 ° тепла, в южной части до 14 °; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 1-6° тепла.
Ранее синоптики предупредили о заметном понижении температуры в Украине . Ожидаются заморозки в ряде регионов.
"Ночью 16 октября в восточной и юго-восточной частях, ночью 17 октября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.
Добавляется, что ввиду погодных условий объявлен уровень опасности (желтый).