Холод, ветер и заморозки: синоптики ошеломили прогнозом погоды в Украине на конец апреля

Украина входит в новую неделю с холодной, ветреной и неустойчивой погодой. Синоптики предупреждают, что существенного потепления в ближайшие дни не ожидается, а в отдельных регионах возможны заморозки и осадки.

Об этом говорится в обзоре ТСН.ua.

Так, синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что понедельник, и всю ближайшую неделю, существенного тепла в Украину не принесет.

По ее данным, 27 апреля в Украине температура воздуха днем будет составлять «слабо +6+9 градусов, на западе и юго-западе +9+12 градусов». Также ожидается усиление ветра.

«Ветер снова будет порывистым, некомфортным, с порывами порой к штормовым!» — говорит она.

«Шторм будет еще два дня: порывы ветра в Украине будут 25-28 м/с», — сообщил «Укргидрометцентр».

Где пройдут дожди

В большинстве регионов осадки будут постепенно прекращаться, однако на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине прогнозируется дождь, местами с переходом в мокрый снег. В Киеве существенных осадков не ожидается, но сохранится холодная и ветреная погода: ночью +1…+4°, днем до +9°.

Отдельно синоптики предостерегают жителей от переохлаждения из-за резкого усиления ветра.

В Львовской области также сохраняется сложная ситуация с пожарной опасностью.

По данным регионального гидрометцентра, «27 апреля местами высокая (4-й класс), М Рава-Русская чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность». В последующие дни риски будут оставаться повышенными из-за сухой и ветреной погоды.

Какая погода ждет Киев и область

Синоптики также предупреждают о неустойчивых погодных условиях в Киевской области. Ожидается поступление холодного воздуха из Балтики, что приведет к колебаниям давления и сохранению прохладной погоды. В ночные часы возможны заморозки на почве, а 27-28 апреля — местами и в воздухе.

В Киеве 27 апреля ожидается ясный день. Лишь к вечеру на небе изредка будут появляться облака. Оставляем зонтики дома. Осадков не предполагается.

Начало дня будет холоднее. Но потом продержится холодная погода.

Погода на побережье Одесщины и Днепропетровской области

На побережье Одесской области 27 апреля прогнозируется северо-западный ветер 12-17 м/с, без существенных осадков, но со значительным волнением моря. Температура воздуха ночью будет +2…+7°, днем +11…+16°.

В Днепропетровской области синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается заморозка в воздухе 0…-5° в ночные и утренние часы 27 апреля.

В целом синоптики советуют украинцам быть осторожными из-за резкого похолодания, сильного ветра, заморозков и повышенной пожарной опасности в отдельных регионах страны.

Напомним, во время непогоды 26 апреля в Запорожье дерево упало на автомобиль, полностью раздавило его, что повлекло за собой гибель 39-летнего водителя.

Еще утром воскресенья синоптики объявили желтый уровень опасности, предупредив об угрозе повреждения линий электропередач и аварийных ситуациях. А ведь Украина оказалась под ударом мощной непогоды.

Штормовой ветер, грозы и неожиданный мокрый снег повлекли за собой гибель людей, транспортный коллапс и значительные разрушения во многих областях 26 апреля по всей Украине. В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии, а коммунальщики работают в усиленном режиме.