Холода отступают, но за ними надвигается не менее опасная стихия: погода в Украине резко изменится

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 16 июля / © pexels.com

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В четверг, 16 июля, в Украине сохранится комфортная и преимущественно сухая погода с температурой до +30, которая станет последней прохладной передышкой перед возвращением аномальной жары до +36.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что Украина как раз перешла середину лета, а погода 16 июля порадует отсутствием сильных дождей и комфортной теплой погодой в пределах +25…+30 градусов тепла, хотя в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет немного прохладнее — от +23 до +27 градусов тепла.

В свою очередь, метеоролог Игорь Кибальчич предупреждает, что с 17 по 20 июля в Украину вернется сильная жара. Метеоролог прогнозирует дневную температуру +28…+33 градусов тепла, а на юге и в Донбассе — местами до +34

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19–20 июля в западных и северо-западных областях пройдут грозы с градом и шквалами, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода. Из-за высоких температур на юго-востоке существенно возрастет угроза лесных пожаров.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 16 июля в Украине будет спокойная погода без осадков, только в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ожидается северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов тепла, а днем прогреется до +25…+30 градусов тепла.

Погода в Украине 16 июля / © Укргидрометцентр

Напомним, что во время рекордной волны жары, охватившей в конце июня страны Западной Европы, было зафиксировано более 10 тысяч случаев избыточной смертности.

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