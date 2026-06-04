Поле с маками / © unsplash.com

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В четверг, 4 июня, в Украину вернется комфортное летнее тепло, однако атмосферные фронты принесут с собой кратковременные дожди и грозы практически во все области.

По словам синоптика Наталки Диденко, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +20 до +25 градусов тепла, на юге страны столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

«Немного метеорологического дегтя в эту бочонок меда: на Закарпатье (да, да) и на Харьковщине + 16 + 19 градусов. Дожди, преимущественно кратковременные, пройдут завтра повсюду в Украине», — прогнозирует синоптик.

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По словам синоптика Натальи Птухи, на этой неделе погода в Украине будет довольно переменчивой, поэтому солнечные прояснения постоянно будут чередоваться с короткими дождями и грозами. Несмотря на это, уже в ближайшее время в большинстве областей воцарится приятное летнее тепло.

В четверг, 4 июня зонтики понадобятся жителям практически всех регионов, а кое-где прогремят грозы. Дневная температура при этом составит около +23 градусов тепла, тогда как в южной части страны воздух прогреется до +27 градусов выше нуля.

Ближе к выходным жара только усилится. Уже в пятницу термометры покажут до +27, а в субботу и воскресенье в большинстве областей ожидается от +20 до +26. На юге и юго-востоке страны будет еще теплее — там столбики поднимутся до +29. Эта тенденция сохранится и в начале следующей недели, более того, в южных областях отметки местами достигнут настоящих летних +30 градусов тепла.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 4 июня в стране будет облачно с прояснениями.

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Ночью жителям северных и большей части центральных регионов стоит ждать небольших дождей, а уже днем локальные и короткие осадки возможны в разных уголках страны. Кроме того, ночью и утром южные области и Карпаты местами окутает туман.

Ветер ожидается юго-восточного направления, умеренный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +10…+15 градусов тепла, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до вполне летних +22…+27 градусов.

Немного свежее будет на западе и севере Украины, где дневной максимум составит от +18 до +23 градусов.

Погода в Украине 4 июня / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что днем 4 июня в западных областях прогремят грозы, там объявлен первый уровень опасности, желтый.

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Синоптики предупреждают о грозах в западных областях Украины 4 июня / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 4 июня.

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