Холода в Украине отступят, но ненадолго: синоптики предупредили о новых "сюрпризах" от погоды и назвали даты

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pixabay.com

Реклама

В среду, 17 июня, в Украине ожидаются небольшие грозовые дожди в большинстве областей, однако днём будет тепло, а на юге страны температура воздуха достигнет +29 градусов выше нуля.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 17 июня в большинстве регионов Украины столбики термометров будут показывать от +20 до +24 градусов тепла. Немного более высокие температуры ожидаются на юге, юго-востоке страны, а также в Днепропетровской области, где воздух прогреется до +23…+26 градусов.

Что касается осадков, то зонтики понадобятся жителям центральных и западных областей, за исключением Волыни и Ровенской области, тогда как на остальной территории значительных дождей не ожидается.

Реклама

Эксперт добавляет, что в ближайшее время температура будет немного колебаться, однако ближе к концу недели начнётся постепенное потепление, а периодические дожди по-прежнему будут обходить стороной только южную часть страны.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что 17 июня будут формироваться отдельные грозовые очаги с кратковременными ливнями различной интенсивности. Температура ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +19…+24 градусов тепла.

По словам метеоролога, в четверг, 18 июня, ситуация в атмосфере начнёт меняться благодаря западному антициклону, который принесёт в наш регион долгожданное улучшение погоды. Дождей станет значительно меньше, начнёт дуть западный ветер, а солнце постепенно будет прогревать воздух. Благодаря этому ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла, а днем поднимутся до вполне комфортных +22…+27 градусов.

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью для NV рассказал, что в ближайшие дни в Украине станет теплее.

Реклама

«17 июня до +24 почти по всей стране, а на юге — до +29 градусов. Ночные температуры тоже будут постепенно повышаться: 18 июня — до +10–+15, а в пятницу и субботу, 19–20 июня, по всей территории Украины ночью ожидается +13–+19 градусов. В дальнейшем, в период с 21 по 25 июня, ночная температура прогреется до +15–+22 градусов, а дневные показатели будут достигать +23–+29», — рассказал синоптик.

В то же время он предупредил, что новая волна похолодания может начаться с 25 июня — тогда температура воздуха снизится на 3–5 градусов.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 17 июня в стране будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, однако днём, за исключением южных и юго-восточных регионов, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В течение суток будет преобладать западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью термометры будут показывать преимущественно +9…+14 градусов тепла, а на морском побережье воздух прогреется до +17 градусов. Днем температура в большинстве областей составит от +19 до +24 градусов, тогда как на юге страны будет значительно теплее — столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов выше нуля.

Реклама

Погода в Украине 17 июня / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики поразили прогнозом погоды в Украине на ближайшие дни.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров