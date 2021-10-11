Холодная осень: в Карпатах между горами замерзло озеро (фото)

Холодная осень: в Карпатах между горами замерзло озеро (фото)

В Карпатах начались морозы.

В Карпатах опустилась температура воздуха настолько, что между горами Стрымба и Стреминос замерзло озеро.

Об этом в Facebook написал Валерий Гаврилишин.

"Озерцо между Стрымбой и Стреминосом замерзло", — говорится в сообщении.

Отметим, что на днях на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 9 градусов мороза. Зато 11 октября по состоянию на 10:30 на горе температура воздуха составляла 3 градуса.

facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, горнолыжные курорты в Украине уже распродали места на Новый год.

Также погода на этой неделе, 11-17 октября, в Украине изменится с сухой на дождливую. Днем традиционно будет довольно тепло, а вот ночи ожидаются холодные — с заморозками.

В Карпатах стартовал сезон раннего бронирования

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку