Холодно и местами дождливо: какой будет погода в Украине на Покрову и выходные, 14-17 октября

Холодно и местами дождливо: какой будет погода в Украине на Покрову и выходные, 14-17 октября

Ночью в некоторых регионах температура будет опускаться до -2° мороза.

В Украине на выходных, которых по случаю Дня защитников и защитниц будет четыре, 14-17 октября, ожидается преимущественно сухая и прохладная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, на Покрову, 14 октября, ночью в восточных, большинстве северных и центральных областей ожидается умеренный, в Черниговской и Сумской областях местами значительный дождь, на остальной территории, днем в Украине без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°, в западных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в южной части до 16°.

В пятницу, 15 октября, в стране будет преимущественно сухо, лишь в южной части небольшой дождь. Ночью и утром 15 октября в западных, 16 октября в центральных областях местами туман. Ветер юго-западный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза (в южной части 4-9° тепла), днем 9-14°.

В субботу и воскресенье, 16-17 октября, в Украине будет без осадков. Температура ночью 0-6° тепла, днем 8-14°, на крайнем юге страны ночью 3-9° тепла, днем 10-16°, на Закарпатье 12-17°.

В Киеве на Покрову, 14 октября, ночью будет идти дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°. 15 октября в столице будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.

16-17 октября в Киеве также осадки не ожидаются, температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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