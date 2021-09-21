Холодно, но очень красиво: на высокогорье Карпат ударил мороз (фото)

Температура опустились до шести градусов ниже нуля.
На высокогорье Карпат ударил мороз. Температура воздуха там опустила до шести градусов ниже нуля.
Об этом на странице в соцсети написал Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 8:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 метров в секунду. Температура окружающей среды -6 градусов", — сообщили спасатели.
Отметим, что по данным синоптиков, погода на севере и западе Украины продолжит опускаться — столбики термометров покажут 7-12 градусов тепла. На востоке и юге — от 14 до 18 градусов выше нуля. Местами возможен кратковременный дождь и облачность.
Напомним, что почти по всей стране — дожди, а в Карпатах даже мокрый снег. Такой прогноз синоптиков на ближайшие дни.