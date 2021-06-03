Холодное начало лета: стало известно, когда в Украину придет потепление

Ближе к выходным должны прекратиться и осадки.

Потепление придет в Украину в первые выходные лета — 5-6 июня.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Всем, кто интересуется, когда же потепление. В последующие субботу-воскресенье) Поэтому ближайшую неделю плащи и легкие куртки актуальны! 5-6 июня температура повысится и вспомнит о +20 градусах", — написала она.

В Укргидрометцентре также сообщили, что постепенное повышение температуры до 20-26°, в юго-восточной части страны до 23-29° начнется после 4 июня и укрепится в Украине на выходных, 5-6 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что начало лета в Украине будет прохладным и богатым на осадки.

Погода в Украине: начало лета будет мокрым и холодным

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