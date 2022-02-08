Холоднокровное убийство в ночном парке Одессы: подробности

За содеянное женщине грозит 15 лет лишения свободы.

Стали известны детали ночного убийства в Одессе, где иностранка застрелила 22-летнего парня в парке. Парень схватил ее за руку, а 35-летняя женщина достала из сумки пистолет под патрон Флобера и в упор выстрелила в него. От полученного ранения парень скончался на месте. Известно, что это не боевое оружие, чаще всего используется для спортивной стрельбы. Ни разрешений, ни регистрации владельцам не нужно.

Почему же пуля оказался смертельным – говорится в сюжете ТСН.19:30.

Убийство произошло в парке на Алексеевской площади. Двое мужчин в темноте остановили женщину. Один взял ее за руку, но вдруг раздался выстрел и падает на землю. Женщина убегает сначала в соседний продуктовый магазин. На месте происшествия работала охранная фирма и полиция. Они установили, что пистолет, из которого был произведен выстрел, находился на лестнице соседнего с магазином дома, в канале ствола отсутствовали патроны. Женщин на месте не было.

Виктор Дудка, начальник отделения полиции №3, рассказал, человека по горячим следам задержали. Действия фигурантки следователи квалифицировали как умышленное убийство и объявили о подозрении. Уже в райотделе женщина – гражданка из Молдовы, рассказала свою версию событий: "Я достала пистолет, потому что я хотела испугать их. Тот, который был со спины он меня, взял за руку, и я выстрелила, даже не зная куда. Второй побежал к нему и говорит: "Ты его убила".

В Одессе иностранка застрелила парня

Эксперты, исследующие оружие, рассказывают: выстрел был произведен из двухзарядного пистолета турецкого производства в упор. Впоследствии эксперты должны установить, не был ли патрон кустарного производства, в котором существенно увеличили заряд, и могло ли это привести к таким последствиям.

Инструктор по огневой подготовке Тарс Чумаченко говорит: самая большая ошибка владельцев пистолетов и револьверов под патрон Флобера в том, что они считают оружие игрушечным. А ведь ее можно свободно приобрести в интернете. Не нужно ни разрешение, ни регистрация.

В настоящее время женщина, подозреваемая в умышленном убийстве, находится в изоляторе временного содержания. Следователи должны определить, была ли это защита, или умышленное убийство, за совершение которого женщине грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, в жилом районе Киева в собственном доме мужчина застрелил свою гражданскую жену. По словам подозреваемого, он взял оружие в руки ради развлечения.

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Авторы: Сергей Осадчук. Сергей Галанюк, Одесса ТСН 1+1 Спецкор 2+2