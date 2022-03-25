Холодноярская пехота уничтожила российский танк Т-80 в Сумской области: фото

Украинские воины поразили танк НЛАВом на месте, где раньше не раз разбивали противника.

Образование своей локальной "Чернобаевки" констатирует одно из подразделений 93 бригады Холодный Яр, воюющей в районе Тростянца Сумской области.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины и обнародовало соответствующие фотографии.

На фото – разбитый НЛАВом российский танк Т-80. Холодноярская пехота поразила его на месте, где раньше не раз разбивали противника.

"Здесь уже почили в Боге пару российских БМП, танки, автомобильная техника. Но это почему-то не останавливает российских кафиров: они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают", — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее украинские военные 24 марта десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке Херсонской области.

Напомним, ВСУ в Чернобаевке под Херсоном ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Российский оккупант хвастался тем, что война против Украины закончится "за считанные часы".