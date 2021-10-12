Холодные батареи могут быть полезными: Комаровский назвал преимущество отсутствия отопления в квартире

Комаровский говорит, что в начале 1990 годов в Украине был газовый кризис, но граждане болели реже.
Отсутствие отопления в помещении, и, как следствие, холодный воздух уменьшает риски осложнений вследствие ОРВИ.
Об этом заявил известный украинский доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".
Комаровский рассказал, что он убедился в этом во время работы в Харьковской областной инфекционной больницы в начале 1990 годов. Тогда, говорит он, в Украине был газовый кризис, а украинцы, несмотря на холодные квартиры, болели реже.
"Оказалось, что холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций. Все эти бронхиты, пневмонии возникают тогда, когда в легких засыхает слизь. А если холодно и сыро — дети в фуфайках сидят по домам и в больнице попадают реже", — сказал Комаровский.
В конце сентября правительство, НАК "Нафтогаз Украины" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти.
Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетных учреждений — 16,39 грн. за 1 м³.
Однако Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций, как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения.