Холодные батареи могут быть полезными: Комаровский назвал преимущество отсутствия отопления в квартире

Холодные батареи могут быть полезными: Комаровский назвал преимущество отсутствия отопления в квартире

Комаровский говорит, что в начале 1990 годов в Украине был газовый кризис, но граждане болели реже.

Отсутствие отопления в помещении, и, как следствие, холодный воздух уменьшает риски осложнений вследствие ОРВИ.

Об этом заявил известный украинский доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

Комаровский рассказал, что он убедился в этом во время работы в Харьковской областной инфекционной больницы в начале 1990 годов. Тогда, говорит он, в Украине был газовый кризис, а украинцы, несмотря на холодные квартиры, болели реже.

"Оказалось, что холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций. Все эти бронхиты, пневмонии возникают тогда, когда в легких засыхает слизь. А если холодно и сыро — дети в фуфайках сидят по домам и в больнице попадают реже", — сказал Комаровский.

В конце сентября правительство, НАК "Нафтогаз Украины" Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти.

Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетных учреждений — 16,39 грн. за 1 м³.

Однако Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций, как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения.

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