Холодные ночи и дожди: прогноз погоды в Украине до конца недели

Жара отступила / © Associated Press

Реклама

До конца недели на всей территории Украины будет наблюдаться ощутимое понижение температуры воздуха, особенно ночью. Везде пройдут дожди, местами с грозами и шквалами.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на неделю

В понедельник, 6 июля, ночью небольшой дождь ожидается местами в западных областях, днем на севере Левобережья пройдут грозовые дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер западный / юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Ночная температура воздуха +10+16 градусов, днем +21+26 градусов, на юге и в Закарпатье +26+31 градус.

Реклама

Во вторник, 7 июля, ночью без существенных осадков. Днем грозовые дожди пройдут в западных регионах, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой областях. На остальной территории страны без осадков. Ветер ночью переменного направления, днем юго-западный, 5-10 м/с, при грозах местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха на западе и севере ночью +9+14 градусов, днем +19+24 градуса. В других регионах ночью +13+18 градусов, днем +26+32 градуса.

В среду, 8 июля, ночью в западных и южных областях, днем на большей части территории страны предполагаются умеренные дожди из-за влияния циклона из Балтии. Существенные осадки не предполагаются только на крайнем юго-востоке. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха в западных и северных областях +10+15 градусов, днем +18+23 градуса. В других регионах ночью +14+19 градусов, днем +22+27 градусов, на юго-востоке и в Крыму +27+32 градусов.

В четверг, 9 июля, на большей части территории страны сохранится неустойчивый погодный характер. Ожидаются небольшие, временами умеренные дожди, днем местами грозы, шквалы, 15-20 м/с. Без существенных осадков только на Одесщине и Закарпатье. Ветер юго-западный с переходом днем на западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье страны местами порывы, 15-20 м/с. Ночная температура воздуха в западных и северных областях +8+13 градусов, дневная +17+22 градуса. В других областях ночью +13+18 градусов, днем +21+26 градусов, в Крыму местами +28+30 градусов.

В пятницу, 10 июля, из-за влияния циклонической деятельности в северных, центральных и северо-западных областях сохранится дождливая и прохладная погода. На востоке, юге и крайнем юго-западе без осадков. Ветер западный / северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных и западных областях местами может усиливаться до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +8+14 градусов, дневная +18+23 градуса, на юге, Донбассе и Закарпатье +23+28 градусов.

Реклама

В субботу, 11 июля, дождливая и прохладная погода сохранится в северной половине страны, днем местами ожидаются грозы. В остальных регионах без осадков. Ветер будет преобладать на северо-западном направлении, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +10+16 градусов, дневная +24+29 градусов, на севере +18+23 градуса.

В воскресенье, 12 июля, ночью по всей Украине без существенных осадков. Днем в северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В других регионах малооблачно, без осадков. Ветер удержится северо-западного направления, 5-12 м/с. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +25+30 градусов, на северо-востоке +20+25 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни погода в Украине резко изменится, ведь мощный атмосферный фронт принесет долгожданное ослабление жары, сопровождающееся шквальным ветром, сильными ливнями и грозами в большинстве областей.

Новости партнеров