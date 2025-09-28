- Дата публикации
-
- Украина
- 114
- 1 мин
Холодные ночи и дожди: прогноз погоды в Украине на 29 сентября
В понедельник в большинстве регионов Украины будет дождь, температура воздуха опустится.
В понедельник, 29 сентября, в ряде областей Украины ожидаются дожди. Ночью прогнозируется довольно прохладная осенняя погода.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По прогнозу синоптиков, в начале недели атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую области, а днем и на юго-восток. На остальной территории осадки не ожидаются.
Погода в регионах:
В западных областях облачно с прояснениями, дождь. Ночная температура воздуха +8°…+6°C, дневная +9°…+13°C.
В северных областях облачно с прояснениями, дождь. Ночная температура воздуха +8°…+6°C, дневная +9°…+13°C.
В центральных областях частично облачность с прояснениями, дождь, в нескольких регионах переменная облачность без осадков (Кировоградская, Днепропетровская). Ночная температура воздуха +8°…+6 °C, дневная +13°…+17 °C.
В южных областях облачно с прояснениями, дождь. Ночная температура воздуха +10°…+6 °C, дневная +15°…+18 °C.
В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +9°…+6 °C, дневная +14°…+17 °C.
Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в октябре. Средняя месячная температура в октябре составит от +7°C до +13°C, что на 1°C выше нормы.