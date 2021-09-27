Холодные ночи и утренние туманы: украинцев предупредили об изменении погоды

Дождь ожидается на северо-востоке Украины.
Погода в Украине на этой неделе будет преимущественно сухой, но местами возможен дождь и туман. Температура воздуха не будет слишком высокой, в течение дня максимально ожидается в пределах от + 13 °С до + 18 °С.
Об этомсообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, по данным синоптика, небольшой дождь 27 и 28 сентября возможен в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Луганской областях.
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"Потом будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды", — предупредила Диденко.
Температура воздуха будет достигать преимущественно днем максимум +18 градусов. Теплее всего будет на юго-западе Украины, в Закарпатье, где ожидается до + 22 °С.
"Ночи ожидается холодными, +4 ... + 9 градусов, на юге и на Закарпатье до +12 градусов. Поэтому помещение будут и дальше охлаждаться — лучше погреться днем на улице", — добавила Диденко.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.
Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.