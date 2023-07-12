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Холодные зимы и весны и дождливые лета: климатолог шокировала прогноз погоды на предстоящие десятилетия

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Холодные зимы и весны и дождливые лета: климатолог шокировала прогноз погоды на предстоящие десятилетия

Украину в ближайшие десятилетия ожидает резкое изменение погоды / Фото: pixabay.com

Чтобы минимизировать изменения климата, следует осторожно относиться к окружающей среде, призвала климатологиня.

Следующие несколько десятилетий Украину ждут холодные зимы и весны и дождливые лета, впрочем, уже к концу 21 века температура повысится на 2-2,5 градуса.

Об этом для 24 Канала рассказала ведущая научная сотрудница Института геофизики НАН Украины, климатолог Светлана Бойченко.

Она объяснила, что для климата характерны определенные цикличности. Поэтому следующие несколько десятилетий на фоне теплых зим могут проявляться довольно холодные периоды зимой, затяжные прохладные весны и более дождливые лета.

По ее мнению, чтобы минимизировать изменения климата, человечество должно снизить антропогенные выбросы парниковых газов в атмосферу и бережно относиться к окружающей среде.

"Человечество сталкивается с масштабными и мощными вызовами от природы (изменение климата, землетрясения, стихийные явления и т.п.), поэтому следует задуматься и прекратить хищническое отношение к окружающей среде", — отметила она.

Напомним, 12 июля в Киевской области ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. В других регионах Украины – возможны кратковременные дожди. Какая погода будет в Украине 12 июля — читайте ЗДЕСЬ.

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Дата публикации
Просмотры
333
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