Холодные зимы и весны и дождливые лета: климатолог шокировала прогноз погоды на предстоящие десятилетия

Чтобы минимизировать изменения климата, следует осторожно относиться к окружающей среде, призвала климатологиня.

Следующие несколько десятилетий Украину ждут холодные зимы и весны и дождливые лета, впрочем, уже к концу 21 века температура повысится на 2-2,5 градуса.

Об этом для 24 Канала рассказала ведущая научная сотрудница Института геофизики НАН Украины, климатолог Светлана Бойченко.

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Она объяснила, что для климата характерны определенные цикличности. Поэтому следующие несколько десятилетий на фоне теплых зим могут проявляться довольно холодные периоды зимой, затяжные прохладные весны и более дождливые лета.

По ее мнению, чтобы минимизировать изменения климата, человечество должно снизить антропогенные выбросы парниковых газов в атмосферу и бережно относиться к окружающей среде.

"Человечество сталкивается с масштабными и мощными вызовами от природы (изменение климата, землетрясения, стихийные явления и т.п.), поэтому следует задуматься и прекратить хищническое отношение к окружающей среде", — отметила она.

Напомним, 12 июля в Киевской области ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. В других регионах Украины – возможны кратковременные дожди. Какая погода будет в Украине 12 июля — читайте ЗДЕСЬ.

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