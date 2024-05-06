Холодный атмосферный фронт принесет дожди с грозами: как изменится погода 7 мая

Завтра, 7 мая, Украина охватит свежая воздушная масса с севера. Это приведет к снижению температуры воздуха в западных, северных областях и в Винницкой области до +16...20℃.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На остальной территории Украины во вторник теплая погода еще задержится.

"В пасхальный понедельник в Украине везде тепло — красота при +20...25 градусах! В дальнейшем воздух будет в Украине везде свежим, днем +14...20 градусов, а в середине недели возможны заморозки. Юго-западный и западный ветер будет в ближайшие сутки порывистым, порой даже со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду — осторожно. Холодный атмосферный фронт, который будет пересекать территорию Украины, 7 мая принесет дожди с грозами", — написала она.

В Киеве 7 мая периодически ожидается дождь с грозой. Температура воздуха завтра снизится и в течение дня составит +17...19℃. Западный ветер в столице ожидается порывистым.

Напомним, ранее ТСН.ua выяснил, какая погода ждет украинцев в мае.

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