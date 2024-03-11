Холодный циклон принесет ухудшение погоды: прогноз на вторник, 12 марта

Во вторник, 12 марта, циклон с юго-запада Европы и его атмосферные фронты принесут дожди и мокрый снег в западные области Украины. Местами они коснутся Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Остальная территория будет находиться под влиянием антициклона, который обусловит сухую погоду.

"Температура воздуха завтра еще не будет такой, какой бы хотелось. Пока мы работаем, будет облачно, ветрено и холодно, а к выходным придет теплое солнышко", — написала она.

В ночь на вторник прогнозируют -1...8°С, на западе и юге будет в пределах 0...+5°С.

В течение дня, 12 марта, в Украине ожидается +4...8°С, а на юге до +10°С, на Закарпатье до +12°С.

Ранее синоптики предупреждали, что в течение недели изменится погода – придет похолодание.

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