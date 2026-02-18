Холодный фронт покидает страну: когда наступит настоящее потепление - прогноз

Белка / © Pixabay

Несмотря на желание уже заглянуть в более теплый сезон, в этот четверг Украину охватит холодная погода с сильным ветром и местами снегом. Однако метеорологи обещают, что уже скоро ситуация начнет меняться, и воздух станет ощутимо теплее.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, ближайшей ночью холоднее всего будет на севере страны, местами в центральных областях, а также на юге достигнет Одесской области. Температура воздуха ожидается от минус девяти до минус двенадцати градусов. На остальной территории Украины термометры покажут от минус четырех до минус девяти градусов, а на юге и Закарпатье около нуля.

Диденко рассказала, что днем 19 февраля максимальная температура воздуха в Украине составит от минус двух до пяти градусов. На севере страны местами температура может опускаться до минус семи градусов. В южной части Украины, на юго-западе и юго-востоке ожидается от одного градуса мороза до трех градусов тепла. В Крыму столбики термометров поднимутся до +4…+7 градусов.

По прогнозу синоптика, на юге, востоке и местами в центральных областях следует ожидать сильный ветер с порывами штормовой силы, поэтому синоптики советуют быть особенно осторожными.

Она рассказала, что циклон, который сегодня еще приносит снег и мокрый снег с налипанием и метелями, уже завтра днем покинет территорию Украины. Ближайшей ночью осадки задержатся лишь на Левобережье, а днем 19 февраля по всей стране осадков практически не ожидается. Лишь на востоке и северо-востоке возможен небольшой снег, который вечером также прекратится.

В Киеве ночью прогнозируют снег, а днем 19 февраля будет сухо. Ветер с северо-запада будет порывистым и некомфортным. Температура ночью составит минус десять градусов, а днем снизится до минус пяти. На дорогах столицы сохраняется гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

диденко отметила, что с 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление. Более теплая погода принесет более комфортные условия для передвижения и отдыха, и нынешние морозы уже не будут ощутимыми.

Напомним, ранее мы писали о том, что 18 февраля, погоду в Украине будет диктовать южный циклон. Из-за него в южных, восточных и большинстве центральных регионов ожидаются осадки — преимущественно умеренный снег и дождь.