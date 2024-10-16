Холодный воздух из Арктики: синоптик предупредила о заморозках в большинстве областей

Однако уже 20 и 21 октября ожидается солнечная погода с потеплением до +13+17 градусов.

В ближайшую ночь в большинстве областей Украины ожидаются заморозки 0-4 градуса.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Антициклон Werner завтра позволит беспрепятственно проникать в Украину холодном, с логическими заморозками посередине осени, воздуху арктического происхождения. Поэтому на улице будет свеженько, в домах холодно", — предупредила синоптик.

По ее словам, днем 17 октября прогнозируется +8+11. На юге и западе Украины +11+14 градусов, в Закарпатье и в Крыму до +16 градусов.

Небольшие дожди 17 октября возможны только в восточных областях Украины, на остальной территории – без осадков.

В Киеве в ближайшую ночь температура воздуха ожидается +2+5 градусов, в окрестностях местами заморозки, завтра днем около +9 градусов. Осадки в столице маловероятны.

До 19-20 октября в ночные часы в большинстве областей Украины предусматриваются заморозки.

А уже 20 и 21 октября ожидается солнечная погода с потеплением до +13+17 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима 2024 года.

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