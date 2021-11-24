"Холодомор": возле Черновицкой ОГА жители сел устроили пикет из-за отсутствия газа (фото)

К пикетчикам вышел глава облгосадминистрации.

Сегодня, 24 ноября, возле Черновицкой облгосадминистрации собралось около 100 жителей села Банилов. Они требуют отремонтировать газопровод, который в прошлом году разрушила паводковая волна, и подать газ в дома.

Как пишет "Сеспильне", жители села с плакатами в руках: "Холодомор 2021", "Детям нужен газ" просили, чтобы к ним вышел глава ОГА Сергей Осачук.

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Впоследствии Осачук вышел к пикетчикам и пытался объяснить тендерную процедуру и вопрос ремонтных работы. По его словам, работы по демонтажу поврежденной трубы должна выполнять компания "Черновцыгаз".

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"Вчера у меня был руководитель компании Виктор Горда. Он сказал, что они уже трубу купили, обрабатывают. Этот процесс сварки трубы занимает неделю", — сказал Осачук.

Глава ОГА отметил, что "газ и тепло" будет, впрочем, не указал сроки выполнения работ. Люди начали кричать: "Позор" и "Уходи в отставку".

На своей странице в Facebook Осачук обвинил главу громады в "подстрекательстве людей к эмоциональным шагам", и отметил, что "он мог бы просто принести теплого чая строителям".

Руководитель департамента капстроительства Николай Гладюк в комментарии изданию отметил, что "Черновцыгаз" начнет демонтаж поврежденной трубы не раньше этой субботы.

Возмущенные отсутствием газа жители села направились в админздание "Черновцыгаз".

Напомним, 22 ноября жители Банилова перекрывали дорогу в деревне из- за отсутствия в их домах газа. Глава Баниловского сельского совета Василий Соломко заявил, что из-за отсутствия газоснабжения он вынужден закрывать школы и садики в селе, ведь они не отапливаются.

Отметим, что газопровод "Джурив-Банилов", обслуживавший шесть населенных пунктов, в 2020 году повредил паводок. На его восстановление правительство выделило 9 миллионов гривен. В Черновицкой ОГА обещали восстановить провод до конца ноября. Однако 12 ноября в селе Банилов от газа отключили 650 домохозяйств. Летом газ местным жителям подавали через временный газопровод, но он пригоден только для использования в теплое время, так как со снижением температуры давление в нем падает.