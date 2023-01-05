"Холяцкий ребенок, бл*дь, нужно задушить еще в утробе": оккупант заявил, что будет убивать украинских младенцев

Российский военный разразился ненавистью к украинскому народу и в частности к младенцам. Оккупант заявил, что украинских детей "нужно еще душить в утробе" матери.

Соответствующий разговор оккупанта с его женой или девушкой перехватила украинская разведка.

"Этот разговор в очередной раз подтверждает, что это не просто война с соответствующими военными целями, а целенаправленный геноцид украинской нации", — отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Кисуль, это всего лишь хохлы, кисуль, это всего лишь отребье, это всего лишь пыль, блин. Забудь ты об этой нации, не будет ее никогда в жизни. Осталось совсем чу-чуть: ее сотрут с земли и все, не будет вот этой хохляцкой ненависти. Они сами виноваты в том, что натворили. Поэтому пусть уже умирают быстренько", — сказал оккупант.

Россиянин также добавил, что ему безразлично на украинских детей. Свое жестокое отношение оккупант объясняет пропагандистской чепухой о том, что украинских детей якобы учат в лагерях ненавидеть россиян.

"Пох**й на них тоже. Я еб**л их в рот ихних детей. Всех детей у*бков, ублюдков обучают в лагерях, понимаешь, чтобы ненавидеть русских, вот и все...Хохляцкий ребенок, бля*ть, нужно задушить нах**й, еще в утробе нах**й…Поэтому я буду так и делать, и делаю", — подытожил россиянин.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в застенках на Херсонщине российские военные держали даже детей.

По данным Генпрокуратуры, с начала войны в результате российских обстрелов в Украине погибли 452 ребенка, более 877 ранены. Это данные без полного учета с мест активных военных действий.

По информации президента Украины, по меньшей мере, 11 тысяч детей были принудительно вывезены оккупантами в Россию.

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