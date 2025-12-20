Honey, «Завертайло» и ДТЭК установили арт-объект «Елка Света» возле Софийской площади

Реклама

Компания ДТЭК вместе с пекарней «Завертайло» и кондитерской Honey установили арт-объект «Елка Света» из формы энергетиков о настоящей цене света в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении Завертайло.

«19 декабря рядом с пекарней «Завертайло» возле Софии Киевской в центре Киева установили «Елку Света». Она собрана из элементов формы энергетиков, знакомой каждому украинцу за фото восстановления сетей. Данный художественный проект был инициирован командой Завертайло и Honey и реализован совместно с ДТЭК», - говорится в нем.

Реклама

Проект посвящен всем украинским энергетикам, которые четвертый год подряд возобновляют электроснабжение после российских атак.

Арт-объект будет открыт для посетителей в течение зимних праздников по адресу: Киев, ул. Владимирская, 24А.

«Елка Света» также благодарит всех, кто поддерживает страну в темные времена: военным, медикам, учителям, коммунальщикам, фермерам, спасателям, предпринимателям — всем, кто дает хлеб, тепло, сопротивление и помогает держать внешний и внутренний свет», - отметили в сообщении.

Ранее в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова, разрушенной российскими атаками, прозвучал рождественский «Щедрик».