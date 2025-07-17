Хореограф проиграла в казино более 1 млн грн, которые собрала на поездку детей в Грузию - соцсети

Казино. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Реклама

Тренера, которая занималась хореографией с детьми в одной из школ в Черкассах, подозревают в растрате 1 миллиона 350 тысяч гривен, которые она собрала для поездки на фестиваль танцев в Грузию. Деньги она якобы проиграла в казино.

Об этом случае написала в социальных сетях Анастасия Кучер, сестра одной из участниц танцевального коллектива.

По ее словам, к этой поездке готовилась большая группа детей и родителей, кто-то собирался ехать целой семьей.

Реклама

Автор сообщения отметила, что родители не только возмущены этой ситуацией, но и обратились с заявлением в полицию.

Директор учебного заведения, в котором проводила занятия тренер, сообщила в соцсети, что администрация школы не владела информацией о поездке, которая носила частный характер.

Также она добавила, что женщина, которую подозревают в растрате денег, работала по совместительству и была уволена с должности хореографа еще 30 мая 2025 года.

«Данные события расследуются правоохранительными органами, администрацией школы осуществляется содействие в проведении расследования. Надеемся, что виновное лицо будет привлечено к ответственности и убытки, нанесенные родителям и детям, будут возмещены», — написала она.

Реклама

В комментарии местному изданию «Вичерпно» пресс-служба полиции в Черкасской области сообщила, что следственные действия в отношении этой ситуации все еще продолжаются.

Напомним, в Киеве мошенник обманул инвесторов и проиграл в казино 1,7 миллиона гривен.